Latifi: Populli voton, por komisionerët në qendrat e votimit vendosin kush bëhet deputet

Profesori i Filozofisë, Blerim Latifi, ka reaguar lidhur me procesin e rinumërimit të votave, duke ironizuar me ndryshimin e votave që ka ndodhur tek disa kandidatë. Latifi ka ironizuar me këtë situatë, duke thënë se në Kosovë ka sistem politik ku voton populli por komisionerët vendosin se kush bëhet deputet. ‘’Leksikon politik Komisionerokraci: formë e…

Lajme

17/01/2026 22:59

Profesori i Filozofisë, Blerim Latifi, ka reaguar lidhur me procesin e rinumërimit të votave, duke ironizuar me ndryshimin e votave që ka ndodhur tek disa kandidatë.

Latifi ka ironizuar me këtë situatë, duke thënë se në Kosovë ka sistem politik ku voton populli por komisionerët vendosin se kush bëhet deputet.

‘’Leksikon politik Komisionerokraci: formë e sistemit politik në të cilin populli voton, por komisionerët në qendrat e votimit vendosin kush bëhet deputet. Shembull reference: Republika e Kosovës.’’, ka thënë ai.

Artikuj të ngjashëm

January 17, 2026

Moti për të dielën

January 17, 2026

Kurti përkujton Smajl Hajdarajn: Mbetet shumë me rëndësi zbardhja e plotë...

January 17, 2026

Ministri i Qeverisë “Kurti 2” afër ta humbas mandatin e deputetit...

Lajme të fundit

Moti për të dielën

Zyrtare: Damir Milacic, trajneri i ri i Pejës

Kurti përkujton Smajl Hajdarajn: Mbetet shumë me rëndësi...

Alba: Po u martova, martohem vetëm me Limin, me asnjë tjetër