Latifi: Populli voton, por komisionerët në qendrat e votimit vendosin kush bëhet deputet
Profesori i Filozofisë, Blerim Latifi, ka reaguar lidhur me procesin e rinumërimit të votave, duke ironizuar me ndryshimin e votave që ka ndodhur tek disa kandidatë.
Latifi ka ironizuar me këtë situatë, duke thënë se në Kosovë ka sistem politik ku voton populli por komisionerët vendosin se kush bëhet deputet.
‘’Leksikon politik Komisionerokraci: formë e sistemit politik në të cilin populli voton, por komisionerët në qendrat e votimit vendosin kush bëhet deputet. Shembull reference: Republika e Kosovës.’’, ka thënë ai.