Latifi, për intervistën e Kurtit: Nuk duhet të lihen politikanët të përcaktojnë standardet e gazetarisë

Latifi, i ftuar në emisionin ‘Pressing’, duke konsistuar në veçimin e panelistëve të kreut të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurtit, në intervistën e sontme, ka thënë se e vërteta dhe standardet e gazetarisë nuk duhet të lihen në duart e politikanëve.

“Ne nuk duhet mi lane politikantë me i përcaktu standardet e gazetarisë. Nuk duhet me ilanë politikantë me e përcaktu se çka është e vërtetë. Kur politika i përcakton këto dy gjëra, shteti ka marrë fund”, deklaroi ai.

“Politika jonë është shumë e qartë, të mbrohen këto dy standarde pa të cilat nuk ka demokraci”, shtoi tutje profesori universitar.