​Largohet shenja me mbishkrim cirilik në veri të Mitrovicës

02/10/2025 14:55

Në Mitrovicën e Veriut është hequr tabela “Kosovska Mitrovica” me mbishkrim cirilik.

Në vend të saj, autoritetet komunale kanë marrë vendim që të vendoset tabela me emërtimin shqip të Mitrovicës.

Kjo u konfirmua edhe nga shefi i kabinetit të kryetarit Erden Atiqi, Visar Syla.

Ai ka theksuar po ashtu se përveç tabelës do të vendoset edhe logoja e komunës.

