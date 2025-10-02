Largohet shenja me mbishkrim cirilik në veri të Mitrovicës
Lajme
Në Mitrovicën e Veriut është hequr tabela “Kosovska Mitrovica” me mbishkrim cirilik.
Në vend të saj, autoritetet komunale kanë marrë vendim që të vendoset tabela me emërtimin shqip të Mitrovicës.
Kjo u konfirmua edhe nga shefi i kabinetit të kryetarit Erden Atiqi, Visar Syla.
Ai ka theksuar po ashtu se përveç tabelës do të vendoset edhe logoja e komunës.