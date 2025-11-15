Largohet një pacient nga Enti Special në Shtime, nuk dihet ende vendndodhja e tij
Një infermier nga Enti Special në Shtime ka njoftuar policinë se një pacient është larguar nga enti.
Policia tha se ende nuk dihet vendndodhja e tij, ndërsa rasti është duke u hetuar.
“Rr. Tahir Sinani, Shtime 14.11.2025 – 17:15. Ankuesi mashkull kosovar, infermier në Entin Special në Shtime ka njoftuar policinë se pacienti i cili ka qenë në ent, është larguar nga enti i cekur dhe nuk dihet vendndodhja e tij. Rasti është duke u hetuar”.