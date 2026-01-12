Largimi i mërgimtarëve nga Kosova, kjo është gjendja në pikat kufitare
Largimi i mërgimtarëve nga Kosova pas festave të fundit, ka ndikuar në uljen e fluksit të kolonave në pikat kufitare. Kjo bazuar në përditësimin e fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar. Sipas QKMK, në pikat kufitare nuk ka më asnjë pritje dhe hyrje – daljet po realizohen pa asnjë pengesë. Në të gjitha pikat…
Lajme
Largimi i mërgimtarëve nga Kosova pas festave të fundit, ka ndikuar në uljen e fluksit të kolonave në pikat kufitare.
Kjo bazuar në përditësimin e fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar.
Sipas QKMK, në pikat kufitare nuk ka më asnjë pritje dhe hyrje – daljet po realizohen pa asnjë pengesë.
Në të gjitha pikat kufitare pritjet nuk po zgjasin me shumë se 3 deri 5 minuta.
Kujtojmë që përditësimi fundit është bërë në ora 17:37.