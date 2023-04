Largimi i James Rodriguez nga Olympiacos mund t’i bëjë vend në stol Zymer Bytyqit

Ky largim i ish-lojtarit të Real Madrid, padyshim që është një lajm i mirë për lojtarin e Kombëtares së Kosovës, Zymer Bytyqi – i cili asësi të zë vend në stolin e klubit grek, e le më në 11-shën startuese, shkruan Lajmi.net

Tani largimi i Jamesit, ka shumë gjasa që t’i krijojë hapësirë lojtarit ‘dardan’ dhe ta gjejë ndoshta vetën së paku në stolin e skuadrës së Olympiacos.

Zymer Bytyqi deri tani ka zhvilluar vetëm një ndeshje me ekipin grek, kurse nuk ka qenë i përfshirë në shumë takime të fundit.

Ai u transferua nga skuadra e Superligës së Turqisë, Konyaspor për 1 milion euro. Kurse vlera totale e tij sipas sajtit “Transfermarkt” shkon deri në 5 milionë euro./Lajmi.net/

🚨 James Rodriguez is now a free agent…

Which club should sign him? 🤔 pic.twitter.com/Gs2ClFKvnp

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 13, 2023