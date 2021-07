Lara Stone martohet me David Grievson në një ceremoni private

Duke hyrë në Instagram të hënën, modelja ndau fotografi bardh e zi nga dita e madhe, duke nënshkruar këtë: ‘U martova me dashurinë time këtë fundjavë!’, shkruan Daily Mail.

Ajo dhe Davidi u shfaqën të lumtur të lumtur në çastet, duke parë që dilnin nga kisha dhe po bënin kërcimin e tyre të parë, transmeton lajmi.net.



Modelja holandeze e modës, 37 vjeç, dukej mahnitëse me një fustan të bardhë me dantella me qafë, me mëngë të gjata dhe një hapje tek këmba.

Ajo shtoi këmbë në ansambël dhe mbante një vello tradicionale.

Burri i ri David, 37 vjeç, veshi një kostum të errët dhe këmishë me jakë të hapur.

Dukej si një çështje mjaft joformale, me të ftuarit që shiheshin me pantallona të shkurtra dhe bluza, dhe një qen që ecte përreth.

Fotoja e kishës pa çiftin e lumtur duke dalë në diell, me mysafirët e tyre duke i spërkatur me gëzim.

Lara konfirmoi fejesën e saj me Davidin në shkurt të vitit 2020, pas dy vitesh lidhje, në darkën VIP të Gymkhana në Mayfair, ku ylli i kopertinës së Vogue arriti të tregonte një unazë diamanti verbuese në gishtin e martesës./Lajmi.net/