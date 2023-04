“Lapsuz” i deputetit Rrustemi, thotë se Nagip Krasniqi është i VV-së / Juridikisht e paligjshme

Pas postimit të deputetit Rexhaj, një tjetër ligjvënës nga radhët e VV-së ia ka huqur paksa.

Bëhet fjalë për Adnan Rrustemin. Deputeti kosovar, përmes “Facebook-ut” komentoi zhvillimet e fundit në KEK, duke e apostrofuar Kryeshefin Ekzekutiv si pjesë të VV-së, përcjell lajmi.net.

“Asnjë aktakuzë e arrestim për një muaj me 16 barrikada në veri, asnjë aktakuzë për qindra dosje të dorëzuara, e mos të flasim që deri para dy viteve ishin aty ku janë si prokurorë për të mbrojtur korrupsionin përmes aktakuzave qëllimisht të dobëta, por ju hodh sipër kryeshefit të KEK-ut nga LVV!Me porosi atëherë, me porosi gjithmonë, me porositës të njëjtë!”, shkroi ai.

Nuk shkoi shumë dhe erdhi reagimi i gazetarit Lirim Mehmetaj. Ky i fundit, duke shfrytëzuar rrjetin social identik, ironizoi me Rrustemin, duke thënë se po e pranon publikisht që i njëjti është zgjedhur nga partia në pushtet.

Veç kësaj, ai shpalosi edhe ligjin në detaje, ku siç edhe mund ta lexoni më poshtë, bazuar në deklaratat e deputetit nga Lipjani, i bie që e pranon se e kanë shkelur ligjin.

“Ligji për Ndërmarrje Publike, Neni 17 te “Kushtet e Kualifikimit dhe Përshtatshmërisë Profesionale”, thuhet se një person është i pakualifikuar nëse “është ose në çfarëdo kohe gjatë periudhës 36 muajsh para datës së aplikimit ka qenë (i) zyrtar i zgjedhur publik, (ii) i emëruar politik ose (iii) bartës i një posti udhëheqës ose vendimmarrës në një parti politike”.