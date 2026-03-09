Laporta refuzoi ofertën marramendëse të PSG-së për Yamal: Është një nga arritjet për të cilat jam më krenar
Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, theksoi një nga vendimet për të cilat ndihet më krenar gjatë debatit presidencial të së hënës me Victor Font, i organizuar në prag të zgjedhjeve të klubit më 15 mars.
Laporta deklaroi se një nga arritjet më të mëdha gjatë mandatit të tij ishte refuzimi i një oferte gjigante nga Paris Saint‑Germain për yllin e madh të skuadrës katalanase, Lamine Yamal.
“Është një nga arritjet për të cilat jam më krenar. PSG ofroi 250 milionë euro për ta transferuar dhe ne e refuzuam”, u shpreh Laporta.
Komentet e tij i referohen interesimit të drejtuesve të PSG-së, përfshirë drejtorin sportiv Luis Campos.
Në atë periudhë, raportimet mediatike sugjeronin se PSG ishte e gatshme të paguante deri në 200 milionë euro për adoleshentin e talentuar, ndërsa diskutimet kishin nisur në korrik të vitit 2024.
Megjithatë, Barcelona mbeti e palëkundur dhe veproi shpejt për të siguruar të ardhmen e lojtarit.
Laporta shpjegoi se vendimi për ta mbajtur Yamalin në klub lidhej edhe me përkushtimin e vetë lojtarit.
“Lojtari është shumë i lumtur në Barcelonë, është mirënjohës ndaj klubit dhe kontrata e tij zgjat deri në vitin 2030. Kjo na jep qetësi, sepse ai është plotësisht i përkushtuar ndaj Barcelonës”, tha Laporta.
Kontrata e Yamal u zgjat me pesë vite më 27 maj 2025, duke e lidhur atë me klubin katalanas deri në vitin 2030.
Laporta theksoi se refuzimi i ofertës së PSG-së ishte vendimtar për të shmangur që ai të mbahej mend si presidenti që shiti “Lionel Messin e ardhshëm”, duke iu referuar krahasimeve të shumta që bëhen mes Yamal dhe legjendës së klubit, Lionel Messi.