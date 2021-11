Laporta konfirmon: Xavi do të jetë trajneri ynë i ri

Pas konfirmimit të klubit nga Katari, Al Sadd ku njoftoi se Xavi do të largohet zyrtarisht nga klubi, tani zyrtarizimi i tij tek Barcelona mund të bëhet nga çasti në çast.

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta tani veçse ka konfirmuar se Xavi do të jetë trajneri më i ri i klubit dhe se klubi është duke i kompletuar dokumenetet e kontratës.

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta njofton: “Xavi do të jetë menaxheri ynë. Ai do t’i bashkohet Barçës si trajner i ri – ne jemi duke përgatitur dhe nënshkruar kontratat”, konfirmoi ai për ‘MundoDeportivo’, përcjell Fabrizio Romano.

Xavi do të nënshkruajë deri në qershor 2024.

Barcelona president Joan Laporta announces: “Xavi will be our manager. He’s set to join Barça as new coach – we’re preparing and signing the contracts”, he confirmed to @mundodeportivo. 🔴🔵 #FCB #Xavi

Xavi will sign until June 2024, never been in doubt. He’s back. pic.twitter.com/5Z0bVmsugk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021