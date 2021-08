Laporta konfirmon transferimin e Messit te PSG

Presidenti i Barcelonës Joan Laporta ka konfrimuar të ardhmen e futbollistit, transmeton lajmi.net.

Ai ka konfirmuar se Messi do të bashkohet me Paris Saint-Germain.

Fjalët e tij janë marrë nga një video gjatë takimit të mbrëmshëm me homologun e tij te Real Madrid Florentino Perez dhe Juventusit Andrea Agnelli.

“Messi do të shkojë në PSG, do të më pëlqente nëse do të kishte qëndruar me ne, por ishte e pamundur,” tha ai në video, sipas Tuttomercatoweb.

Kështu ai njoftoi marrëveshjen mes PSG dhe Messit, i cili do të flasë sot në konferencë shtypi. /Lajmi.net/

Laporta to my friend @_nxkhh: Messi is going to PSG, he wished to keep hold of the player but that was impossible financially. The video is from today’s meeting between Laporta, Perez and Agnelli pic.twitter.com/Q2Pg5OCpiC

— محمد الكعبي (@Qatari) August 7, 2021