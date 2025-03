Lansohet sistemi elektronik i menaxhimit të materialit arkivor

Në shënimin e 74-vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, ka nisur edhe aktiviteti “Java e Arkivit të Hapur”, ku është lansuar sistemi elektronik i menaxhimit të materialit arkivor.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti u shpreh se arkivat janë gardian të trashëgimisë dokumentare, prandaj tha se si qeverisjes i kanë dhënë vëmendjen që meriton.

Kurti teksa listoi gjashtë aspektet që përmirësuan funksionimin e arkivit, ofroi rritje të mbështetjes institucionale për Arkivin e Kosovës.

“Arkivat janë gardian të trashëgimisë dokumentare, kjo lloj trashëgimie është një testament themelor i kulturës dhe i kujtesës sonë historike që duhet tu transmetohet brezave të ardhshëm në gjendjen më të mirë të mundshme….13’19E para ligji, e dyta strategjia, e treta kushtet e punës, e katërta digjitalizimi masiv, e pesta qasje dhe menaxhimi elektronik i materialeve arkivor dhe e gjashta struktura e re me shumë profesionistë… Në këtë edicion të radhës javës së arkivit të hapur në emër të qeverisë sonë gjejmë rastin të theksojmë faktin se sikurse rrjetin e kulturës, trashëgimisë kulturore, bibliotekave, teatrove, kinemave…edhe arkivave ua kemi kthyer edhe vëmendjen dhe dinjitetin që e meritojnë sepse u kemi kthyer investimet e gjithanshme jo vetëm infrastrukturore….Mbështetja e qeverisë sonë jo vetëm që do të vazhdoj por edhe do të rritet”, tha ai.

Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Arkivit të Kosovës, Bislim Bislimi u shpreh se kanë digjitalizuar miliona dokumente.

Sipas tij, vetëm në vitin 2024 Arkivi i Kosovës ka digjitalizuar 2.5 milionë dokumente, derisa u shpreh se deri në fund të këtij vitit presin t’i bashkohen trendit të rajonit.

Si sfidë të radhës, Bislimi tha se mbetet krijimi i kushteve për pranimin e më shumë se 25 kilometrave apo mbi 250 milionë dokumenteve arkivore që ndodhet jashtë Agjencisë.

“Arkivi i Kosovës, në 15 vite, në mungesë të kushteve por me përkushtim të jashtëzakonshëm të stafit të brendshëm, kishte digjitalizuar afër 1,090.000 dokumente arkivore. Vetëm në vitin 2024, pasi filluam realizimin e projektit të digjitalizimit masiv ne kemi digjitalizuar 2.5 milionë dokumente, ndërsa pa përfunduar ende 3 mujori i parë i vitit 2025, këtij 3.6 milionëshit të digjitalizuar tashmë, i është shtuar edhe 1 milion tjetër duke na afruar kështu me numrin prej 5 milionë dokumentesh në regjistrin tonë digjital apo e shprehur në përqindje të materialit arkivor që e kemi në regjistra të inventarit hyrës, mbi 7% e sasisë së përgjithshme. Për të sqaruar trendin, Kosova ka qenë e fundit në rajon sa i përket digjitalizimit të materialit arkivor ku në këto vende, kjo përqindje varion ndërmjet 10 dhe 17%. Me investimet që po bëhen dhe me dinamikën aktuale të digjitalizimit tek ne, në fund të vitit 2025 ne veçse përafrohemi trendit të rajonit”, tha ai.

Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Arkivit të Kosovës, Bislim Bislimi tha se vitin e kaluar nga komunat veriore kanë rikthyer material arkivor nën kontroll të Arkivit të Kosovës.

“Kur jemi tek komunat veriore, vitin e kaluar, falë bashkëpunimit me Policinë e Kosovës, rikthyem nën kontrollin ligjor të Agjencisë materialin arkivor që mbahej nga strukturat e paligjshme në veri që financoheshin e organizoheshin nga Serbia. Me sasinë e dakorduar, me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, për dorëzim në Arkiv të materialit të ish ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, tashmë mund të themi se Agjencia e Arkivave vetëm në vitin e fundit ka rritur sasinë e përgjithshme të materialit, afër 35%”, tha ai.