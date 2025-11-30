Lamtumirat prekëse nga Big Mama, Adelina Tahiri e Blero: Do të të kujtojmë sa të rrojmë
ShowBiz
Në Pallatin e Kulturës në Tetovë, këngëtarja Big Mama, Adelina Tahiri e Blero mbajtën fjalim emocionues në ceremoninë mortore për artistin e ndjerë Shpat Kasapi.
Ajo tha se skena e Pallatit është vendi ku bashkë me Shpatin morën frymë si artistë.
“Sot jam para jush me një dhimbje që nuk di si ta përshkruaj, në këtë skenë, pikërisht këtu ku unë dhe Shpati kemi filluar për herë të parë së bashku. Kjo skenë për ne të dy ka qenë fillimi ynë, dhe vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si artistë”, tha Big Mama.
E ngushëllime shprehu edhe këngëtarja Adelina Tahiri, e cila tha se Shpatin do ta kujtojnë, sa të rrojnë.
“Ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë të pranishmit, në veçanti për familjarët. Zoti ju dhashtë forcën në këtë dhimbje të madhe. Shpat, do të rrojmë e do të të kujtojmë”, tha Tahiri.
Derisa, këngëtari Blero tha se ikja e Shpatit i goditi të gjithë, sepse iku një njeri me zemër të pastër.
“Ikja e Shpatit na ka goditur të gjithëve sepse iku një njeri që nuk duhej të ikte, na iku një zemër e pastër e një shpirt i butë”, tha Blero.