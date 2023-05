​Lampard-tifozëve të Chelseat: Kjo nuk është lamtumirë Frank Lampard ka këmbëngulur se ndeshja e tij e fundit me Chelsean në ‘Stamford Bridge’ nuk është një lamtumirë për tifozët për shkak të lidhjeve të tij të thellë me klubin. Lampard mori postin e trajnerit të Chelseat pas shkarkimit të Graham Potter. Aventura e tij në Londër nuk ka shkuar as pak sipas planit,…