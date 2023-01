Lampard pritet të shkarkohet nga posti i trajnerit të Everton

E ardhmja e Frank Lampard duket të jetë larg Evertonit.

Everton këtë sezon është në një formë aspak të mirë.

Pas 20 ndeshjeve në Premier Ligë, ata kanë vetëm tri fitore, gjashtë barazime dhe plot 11 humbje.

Kjo ka bërë që të vihet në pikëpyetje posti i trajnerit, Frank Lampard.

Ish-trajneri i Chelsea dhe Derby, Lampard foli me pronarin Farhad Moshiri dhe kryetarin Bill Kenwright gjatë fundjavës, së bashku me drejtorin e futbollit Kevin Thelwell, dhe ka pranuar se gjërat do të ndryshojnë pas humbjes 2-0 të së shtunës në West Ham.

Megjithatë, sipas raportimit të ‘Sky Sports’, Lampard po pret të dëgjojë se ai është shkarkuar pasi Everton përgatitet të fillojë procesin e kërkimit për trajner të ri.

Mbetet të shihet nëse klubi do vazhdojë t’i besojë atij, apo do gjejnë një zëvendësues për legjendën e Chelsea./Lajmi.net/