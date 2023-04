Lampard kërkon mrekullinë ndaj Realit: Duhet të punojmë për të ndryshuar rezultatin

Chelsea e nisë ndeshjen e dytë çerekfinale të Ligës së Kampionëve në disavantazh prej dy golash, pasi në ‘Bernabeu’ Reali fitoi 2:0.

Në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes, Frank Lampard u shpreh se përballë skuadrës mbretërore në ‘Stamford Bridge’ do të jetë një përballje shumë e veçantë.

“Nuk jemi në pozicionin që do të donim të ishim, por të thuash se jemi të thyer është e tepërt.

Sa i përket vendit në kampionat, ky është një realitet. Në përballjen me Real Madridin po humbasim 0:2. Duhet të punojmë për ta ndryshuar këtë.

Unë nuk mendoj se diçka mund të ndodhë nesër që do të jetë më e mirë se fitorja jonë në Champions League në vitin 2012. Pastaj patëm shumë momente të vështira. Barcelona, ​​Napoli. Ishte një rrugë e vështirë.

Duke pasur parasysh situatën aktuale dhe me kë do të luajmë, do të jetë një ndeshje shumë e veçantë.

Unë jam gjithmonë për faktin që si lojtarët individualë ashtu edhe i gjithë ekipi të marrin përgjegjësi në futboll. Ne duhet t’i kushtojmë vëmendje kësaj. Është një pjesë e rëndësishme e lojës”,- tha Lampard.

Ndeshja Chelsea – Real Madrid zhvillohet nesër (e martë), nga ora 21:00./Lajmi.net/