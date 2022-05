Lampard: Jemi në fazën kritike të sezonit

Trajneri i Everton, Frank Lampard ka folur në lidhje me ndeshjet e fundit të këtij sezoni në Premier Ligë.

Everton gjenden në vendin e 16 në ligën angleze, por ende nuk e ka siguruar një vend në Premier Ligë për sezonin e ardhshëm.

Kanë mbetur edhe tri takime që do të jenë vendimtare për ekipin e Lampard.

Lidhur me këtë ka folur edhe vet trajneri i ekipit, duke thënë se janë në fazën më kritike të sezonit.

“Ne e dimë se jemi në fazën kritike të sezonit. Dy ndeshje në Goodison janë një gjë e mirë për ne, me tifozët tanë pas nesh”, ishin fjalët e Lampard, përcjell lajmi.net.

Everton do të presin në shtëpi Brentford dhe Crystal Palace, ndërsa në ndeshjen e tyre të fundit këtë stinor do të udhëtojnë drejt ‘Emirates’ për tu përballur me Arsenal./Lajmi.net/