Lamine Yamal rinovon kontratën me Barcelonën

Barcelona sot (e martë) ka njoftuar se supertalenti 17-vjeçar Lamine Yamal ka rinovuar kontratën me klubin dhe tashmë do të qëndrojë atje për një të ardhme afatgjatë.

Kontrata e re e 17-vjeçarit do të hyjë në fuqi kur ai të mbushë 18 vjet në korrik, pasi të miturit janë të kufizuar në kontrata trevjeçare.

Çuditërisht, adoleshenti i Barcelonës do të jetë vetëm 23 vjeç kur kontrata e tij e re të skadojë, e cila zgjat deri në 2031.

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025

Edhe pse agjenti Jorge Mendes dhe vetë Lamine Yamal e kishin siguruar se ai me të vërtetë do të rinovonte kontratën dhe do të përqendrohej në klubin për të ardhmen, Barcelona me sa duket ishin të etur të nënshkruanin sa më shpejt që të shmangnin interesimin nga klubet e tjera.