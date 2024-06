Lama: Në takimin në Bruksel do të shpërthejnë tensione Analistja Alma Lama në emisionin “Click” në RTV21 tha se diskutimi i nesrëm në Bruksel do të prodhojë më shumë tensione . “Jam e bindur se në takim do të shpërthejnë tensione siç ka ndodhur në ë kaluarën dhe këtu edhe nëse pala e Kosovës do të jetë konstruktive dhe të ketë interes për respektimin…