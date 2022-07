Nis takimi i Kurtit e Osmanit me sekretarin Blinken Ka nisur në Uashington takimi i presidentes Vjosa Osmani, kryeministrit Albin Kurti me sekretarin amerikan të Shtetit Antony Blinken. Osmani para takimit kishte deklaruar se do të fokusohen në thellimin e partneritetit strategjik me SHBA, duke adresuar sfidat me të cilat po ballafaqohet rajoni ynë, reformat që po i ndërmarrin institucionet tona si dhe fuqizimin…