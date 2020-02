Lajmërohet Aida Dërguti, rikthehet me një shaka për njohjen nga Xhamajka

Me anë të një postimi, ajo ka ironizuar me situatën e fundit të krijuar për njohjen e Kosovës nga Xhamajka, shkruan lajmi.net.

Sipas saj, xhamajkanëve është mirë të pyeten se a e njohin Rita Orën e Dua Lipën, e që sipas saj ato janë vetë Kosovë.

Postimi i Aida Dërgutit:

Ani de, nuk u bë nami që nuk po na njihka Xhamaika. Duhet me i thane Xhamaikës: a bën me u njoftu? Ne për shembull ju njohim prej Bob Marley. A keni dëgjuar për Rita Ora, Dua Lipa e Bebe Rexha? Eh, ato janë Kosova. Më shumë nuk keni nevojë me ditë se mosvet. /Lajmi.net/