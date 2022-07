“Lajm i shumëpritur” – Serbia uron Shqipërinë për hapjen e negociatave

Ministria e Jashtme e këtij vendi me anë të një reagimi në Twitter, tha se ky është një lajm i pritur prej shumë kohësh.

“Një lajm të pritur prej kohësh për fqinjët, miqtë dhe partnerët e tanë të Open Balkan, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria “.

Tutje thuhet se të dyja vendet mund të mbështeten në bashkëpunimin e Serbisë, me gjithë zemër të Serbisë, në punën për të ardhmen e përbashkët brenda familjes BE-së.

Great, long-awaited news for our neighbours, friends & #OpenBalkans partners – #NorthMacedonia & #Albania have started #EU accession talks.

Congratulations @MFA_MKD

and @AlbanianDiplo, count on our wholehearted coop in working towards our common future within the #EU family.

— MFA Serbia 🇷🇸 (@MFASerbia) July 19, 2022