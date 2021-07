Achraf Hakimi do të rikthehet më shpejt sesa ishte paraparë.

Hakimi kishte rezultuar pozitiv me COVID-19 me 17 korrik dhe që nga ajo ditë është në vetizolim duke i ndjekur protokollet kundër COVID-19.

Sipas “L’Equipe”, Hakimi tani nuk do të mungojë dy javë, por do të rikthehet stërvitjeve me shokët e skuadrës gjatë ditës së diele të fundjavës së ardhshme, transmeton lajmi.net.

Në fakt, ai kishte rezultuar pozitiv në muajin tetor të vitit të kaluar, dhe kjo është hera e dytë që ai infektohet me virusin./Lajmi.net/