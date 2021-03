Lajm i mirë për Mancinin, testimet e fundit të lojtarëve italianë për COVID-19 rezultojnë negative

Sipas “Tuttomercatoweb.com”, grupi i lojtarëve të cilët janë grumbulluar në kuadër të kualifikimeve për Botërorin “Katar 2022”, kanë rezultuar negative ndaj COVID-19, transmeton lajmi.net.

Testimi është bërë këtë mëngjes, dhe rezultatet kanë treguar se të gjithë lojtarët janë negativë.

Kjo bën përjashtim lojtarët e Interit, pasi shpërthimi i COVID-19 në kampin “Nerazzurri” ka bërë që ata të mos udhëtojnë me Kombëtaren.

Edhe testimet e lojtarëve të Interit do të bëhen publike sot, në rast të rezultatit negativ, atëherë lojtarë si, Barella, Sensi, Bastoni do të kenë dritën e gjelbër për tu bashkuar me Kombëtaren./Lajmi.net/