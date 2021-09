Lajm i mirë për Arsenal në prag të derbit londinez

Si rallë herë, faqja zyrtare e Arsenal ka konfirmuar se asnjë futbollist nuk do të jetë jashtë për këtë sfidë dhe se të gjithë lojtarët janë të gatshëm për selektim.

Granit Xhaka ishte i suspenduar për tre ndeshje pas kartonit të kuq ndaj Manchester City’t, megjithatë suspendimi i tij tani ka përfunduar dhe ai do të jetë gati për ndeshjen derbi ndaj Tottenham.

Arsenal’s latest team news update ahead of the NLD:

“All players in the men’s first-team squad are currently fit and available for selection.” pic.twitter.com/ckrv4GsgVt

