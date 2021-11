Lajm i keq për Man Utd, Varane mungon në derbin ndaj Man Cityt

Manchester United ka humbur mbrojtësin kryesorë Raphael Varane, transmeton lajmi.net.

Klubi ka konfirmuar se Varane ka pësuar një dëmtim të kërdhokullës dhe do të mbetet jashtë fushës për rreth një muaj.

Francezi u dëmtua në sfidën ndaj Atalantës në Ligën e Kampionëve ku u detyrua të largohej nga fusha në pjesën e parë.

United në fundjavë zhvillojnë derbin ndaj Cityt dhe do të duhet të paraqiten pa njërin ndër futbollistët kryesorë në mbrojtje.

Vendin e Varanes në formacion pritet ta zë Eric Bailly. /Lajmi.net/

ℹ️ There’s an update regarding the injury @RaphaelVarane picked up on Tuesday night…#MUFC | #UCL

— Manchester United (@ManUtd) November 3, 2021