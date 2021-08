Lajm i keq për “Dardanët”, ylli i Kosovës lëndohet para ndeshjeve të shtatorit

“Dardanët” do përballen me Kombëtaret, si Gjeorgjia, Greqia dhe Spanja, përcjellë lajmi.net.

Sidoqoftë, para këtyre ndeshjeve, Kosova ka marrë një lajm të keq, ngase një ndër lojtarët që pritej të shkëlqente është lënduar.

Bëhet fjalë për mesfushorin e Schalke 04, Blendi Idrizi që ka pësuar lëndim në gju në stërvitje.

“Blendi Idrizi (lëndim në gju) nuk do marrë pjesë në stërvitjen e skuadrës”, shkruhet në komunikatë.

ℹ️ Blendi #Idrizi (knee injury) and Kerim #Calhanoglu (muscle issues) will not take part in team training today. Can #Bozdogan is also not taking part due to ongoing transfer talks. #S04

— FC Schalke 04 (@s04_en) August 24, 2021