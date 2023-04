Lajm fantastik për Arsenalin, Xhaka i gatshëm ndaj Man City

Granit Xhaka do të jetë i gatshëm për përballjen ‘jetike’ në kuadër të Premier Ligës, përcjellë lajmi.net.

Mesfushori mungoi në barazimin e së premtes 3:3 ndaj Southampton për shkak të një sëmundje.

Përpara këtij takimi Mikel Arteta tha që Xhaka është në dyshime, por duket së është rikuperuar tërësisht.

Ai është parë teksa ka udhëtuar me ekipin në Manchester.

Ndeshja zhvillohet sot në ‘Etihad’, nga ora 21:00./Lajmi.net/

Arsenal squad arriving in Manchester Granit Xhaka is the first player off the bus pic.twitter.com/G4i1aIn3IV

— Egal (@EGTVEgal) April 26, 2023