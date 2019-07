Lajm aspak i mirë për ju që dëshironi të shkoni për pushime në Shqipëri

Të gjithë ju që dëshironi të shkoni për pushime javën e ardhshme në bregdetin shqiptar, ju pret mot me stuhi e me erëra të forta.

Sipas meteorologëve e shtuna në mbrëmje do të risjellë sërish erëra të forta dhe një tjetër stuhi.

“Dita e nesërme deri në pasdite do vijojë me kthjellime, por pasditja në zonat veriore dhe lindore do të sjellë rrebeshe afatshkurtër shiu. Pasditja e së shtunës, orët e vona parashikohet që të jetë me rrebeshe shiu dhe me erë të fortë”, thotë meteorologia Adiola Bani për TV Ora.

Stuhia dhe reshjet e shiut do të na shoqërojnë deri mesin e javës së ardhshme.

Qytetet më të rrezikuara mbeten ato në zonat bregdetare.

“Zona bregdetare do të jetë më e prekur nga kjo stuhi ere. Deri në mesin e javës që vjen do të jemi në kushte të paqëndrueshme, pasi do të kemi edhe prezencë të reshjeve të shiut, herë pas herë edhe erë në zonat bregdetare”, ka thënë Bani.

Temperaturat do të qëndrojnë në vlerën 30-31 gradë celsius ndërsa mesi i javës së ardhshme do të sjellë sërish të nxehtin me temperatura deri në 36 gradë celsius.