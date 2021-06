Lajçaku takon shefin e OKB-së, flasin edhe për dialogun Kosovë – Serbi

Lajçak ka bërë të ditur se gjatë këtij takimi kanë biseduar edhe për dialogun Kosovë – Serbi dhe normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy vendeve.

“Shumë i lumtur që u takova me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres gjatë vizitës së sotshme të tij në Bruksel. Ne folëm për angazhimin e BE-së në Ballkanin Perëndimor, dhe në veçanti për dialogun për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë”, shkroi Lajçaku në Twitter.

Very happy to meet with @UN Secretary-General @antonioguterres during his visit to Brussels today. We spoke about the EU engagement in the Western Balkans, and in particular about the Dialogue on normalisation of relations between Kosovo and Serbia. pic.twitter.com/3L8vTKwiVA

