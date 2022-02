Lajçaku takohet me kryediplomatin spanjoll, ia përmend Kosovën

Një gjë e tillë është njoftuar nga vetë Lajçak, me anë të një postimi në llogarinë zyrtare të tij në ‘Twitter’. Në këtë postim, përveç dialogut Kosovë-Serbi, janë përmendur edhe “zhvillimet në Ballkanin Perëndimor”, shkruan lajmi.net.

“Jam i lumtur që takova ministrin e Punëve të Jashtme të Spanjës [Jose Manuel Albares] sot në Bruksel. Ne diskutuam për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe zhvillimet rajonale në Ballkanin Perëndimor. I jam mirënjohës Spanjes që çmon punën time”, ka thënë më tej Lajçak.

Very happy to meet with Foreign Minister of Spain @jmalbares today in Brussels. We discussed the Dialogue on normalisation of relations between Kosovo and Serbia and regional developments in the Western Balkans. Grateful for Spain’s support to my work. pic.twitter.com/InoJHsoPas

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) February 10, 2022