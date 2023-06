Lajçaku rendit tri kërkesat e BE-së për Kurtin e Vuçiqin dhe jep detaje nga takimet

Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka dhënë detaje lidhur me takimet në Bruksel me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin serb, Aleksandar Vuçiq.

Përmes një postim në Facebook ku ka treguar për aktivitetet e tij gjatë javës që po e lëmë pas, ai ka treguar se në emër të Bashkimit Evropian ua ka prezantuar të dy palëve tri elementet në të cilat duhen të fokusohen.

Emisari Evropian ka thënë se fillimisht nevojitet depërshkallëzimi i situatës, pastaj zgjedhjet e reja në veri dhe kthimi në Marrëveshjen e Ohrit.

“Në emër të BE-së, pritshmëritë tona të qarta ua prezantuam të dyja palëve, të fokusuara në 3 elemente: 1/ depërshkallëzimi 2/ zgjedhje të reja në veri 3/ kthim në zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit”, ka shkruar ai.

Më tutje Lajçak ka shtuar se në ditët në vijim do të qëndrojnë në kontakt të ngushtë me të dyja palët, duke shtuar se do të ndjekin nga afër zhvillimet në terren.

Postimi i Plotë:

E nisa këtë javë me një vizitë në Washington DC, ku u angazhova në diskutime produktive me kolegë dhe zyrtarë mbi situatën në Ballkanin Perëndimor dhe përpjekjet tona të përbashkëta BE-SHBA. Ishte shumë e rëndësishme të isha në SHBA dhe të krahasoja shënimet me bashkëbiseduesit e mi gjatë kësaj kohe të ndjeshme.

U takova me nënsekretaren e shtetit Victoria Nuland dhe këshilltarin e Departamentit të Shtetit Derek Chollet. Kemi ndarë një vlerësim të përbashkët për situatën në veri të Kosovës. Ne theksuam rëndësinë e de-përshkallëzimit të menjëhershëm dhe kthimit në🇪🇺-Dialog i lehtësuar.

U takova gjithashtu me kolegun dhe mikun tim të nderuar amerikan, Zëvendës Ndihmës Sekretarin Gabriel Escobar për të shkëmbyer shënime mbi situatën në rajon. Vlerësohet shumë bashkëpunimi ynë i ngushtë dhe mbështetja e fortë nga SHBA.

Për më tepër, pata diskutime domethënëse me disa zyrtarë amerikanë, duke përfshirë Zëvendës Këshilltarin Kryesor për Sigurinë Kombëtare Jon Finer, Drejtoren e Lartë për Evropën Amanda Sloat, Senatorët Chris Van Hollen dhe Chris Murphy dhe Ndihmës Sekretarin e Mbrojtjes për Çështjet e Sigurisë Ndërkombëtare Celeste Ëallander. Unë isha me fat që gjithashtu të arrij🇺🇳Nënsekretarja e përgjithshme e OKB-së, Rosemary DiCarlo gjatë vizitës së saj të shkurtër në DC. Këto diskutime u rrotulluan rreth situatës së sigurisë, hapave të nevojshëm për de-përshkallëzimin dhe rrugës përpara si në Dialog ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi.

Nga SHBA, u ktheva menjëherë në Bruksel për të ndihmuar Përfaqësuesin e Lartë Borrell në thirrjen e takimeve për menaxhimin e krizës me presidentin Aleksandër Vuçiq dhe kryeministrin Albin Kurti. Synimi ynë ishte të gjejmë një rrugëdalje nga situata në veri të Kosovës, e cila vazhdon të jetë shumë e tensionuar.

Në emër të BE-së i kemi paraqitur pritshmëritë tona të qarta për të dyja palët, të fokusuara në 3 elementë: 1/ depërshkallëzimi 2/ zgjedhje të reja në veri 3/ kthim në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.

Në ditët në vijim do të qëndrojmë në kontakt të ngushtë me të dyja palët, ndërsa do të ndjekim nga afër zhvillimet në terren./Lajmi.net/