Lajçaku në GLOBSEC takon ministren e jashtme të Rumanisë, temë diskutimi zhvillimet në Ballkan

Nëpërmjet një postimi në “X”, Lajçak thotë se me Odobesin, foli për zhvillimet e fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe dinamikat aktuale në Evropë.

“Takimi im i parë këtë vit në GLOBSEC, në Pragë ishte me ministren e Jashtme të Rumanisë, Luminita Odobes. Me të, kemi shkëmbyer dhe ndarë përshtypjet tona për zhvillimet më të fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe dinamikat aktuale në Evropë”, ka shkruar Lajçaku.

Në Pragë, në forumin e sigurisë, GLOBSEC, merr pjesë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

My first meeting at this year’s @GLOBSEC in Prague was with 🇷🇴 Foreign Minister @Odobes1Luminita. We exchanged and shared our impressions of the latest developments in the Western Balkan region and the current dynamics in the 🇪🇺. pic.twitter.com/XhEIsdnRw1

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) August 30, 2024