Lajçaku e takon këshilltarin e Macronit disa ditë pasi vizituan Prishtinën, dalin detaje nga biseda

Përmes një postimi në Twitter, Lajçak është shprehur i lumtur që është takuar me Bonnen, i cili së fundmi ishte për vizitë edhe në Kosovë, shkruan lajmi.net.

“Shumë i lumtur që u takova sot në Paris me Emmanuel Bonne, këshilltarin kryesor për politikë të jashtme të presidentit Macron. Ne folëm për vizitën tone të fundit në Prishtinë dhe Beograd, si dhe për zhvillimet aktuale dhe hapat e ardhshëm”, ka shkruar Lajçak.

Ai ka falënderuar Bonnen për mbështetjen e forte në punën që bën rreth dialogut Kosovë-Serbi.

Kujtojmë se Bonne së fundmi është angazhuar direkt nga shteti i Francës për të ndihmuar rreth një zgjidhje finale mes problemit të Kosovës e Serbisë.

Së bashku me Bonnen është angazhuar edhe gjermani Jens Plotner, i cili është angazhuar nga kancelari gjerman, Olaf Scholz, në të njëjtën detyrë me Bonnen. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i Lajçak:

Very glad to meet with Emmanuel Bonne, Chief diplomatic adviser of 🇫🇷President Macron, in Paris today. We spoke about our recent visit to Pristina and Belgrade, as well as current developments and next steps. Grateful for 🇫🇷 strong support to my work. pic.twitter.com/7RMZWXVO0A

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 13, 2022