Lajçaku dhe diplomatët amerikanë bisedojnë për dialogun Kosovë-Serbi

Lajçak, përmes një postimi në platformën “X”, ka thënë se mezi pret të vazhdojmë bisedimet javën e ardhshme në Bruksel.

“Gjithmonë e dobishme për të pasur një diskutim strategjik për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe dinamikën rajonale me Ndihmës-Sekretarin amerikan të Shtetit për Evropën O’Brien dhe me zv.ndimës Sekratrain Kasanof. Mezi presim të vazhdojmë bisedimet tona javën e ardhshme në Bruksel”, ka shkruar Lajçak.

Always useful to have a strategic discussion about the Dialogue on normalisation of relations between Kosovo and Serbia and regional dynamics with 🇺🇸 @StateEUR O’Brien and 🇺🇸DAS Kasanof. Looking forward to continuing our conversation next week in Brussels! pic.twitter.com/seXA06jSMT

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 24, 2024