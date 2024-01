Lajçak zhvillon takim me O’Brien në Davos: Ballkani Perëndimor duhet të ecë përpara

Ky takim është zhvilluar në kuadër të forumit që po mbahet në Davos të Zvicrës.

Pas takimit përmes një postimi në rrjetin social ‘X’, Lajçak ka shkruar se ballkani përëndimor duhet të ecë përpara.

‘’Ne duam të shohim rajonin duke ecur përpara për të mirën e qytetarëve të tyre. Është mirë të rikonfirmojmë se jemi plotësisht në të njëjtën faqe’’, ka shkruar Lajçak.

Kicked off my week in Davos 🇨🇭with @StateEUR Jim O’Brien. Important to have this conversation about the Balkans right at the beginning of the year. We want to see the region moving forward for the benefit of their citizens. Good to reconfirm that we are fully on the same page. pic.twitter.com/9Rz9vFL4WT

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) January 16, 2024