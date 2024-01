Lajçak zhvillon diskutim të thellë për dialogun me emisarin norvegjez për rajonin Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka zhvilluar një takim me të dërguarin e Norvegjisë për Ballkanin Perëndimor, Haakon Blankenborg. Lajçak ka shkruar se me norvegjezin ka pasur një diskutim të thellë për dialogun Kosovë-Serbi. “Kënaqësi për ta mirëpritur të dërguarin norvegjez për Ballkanin Perëndimor Haakon Blankenborg në Bruksel sot! Pata një diskutim…