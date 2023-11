Lajçak vazhdon vizitën në Kosovë, sot takon liderët e opozitës I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian (BE) për dialog mes Kosovës dhe Serbisë, Mirosllav Lajçak, ka mbërritur mbrëmë në Prishtinë. Ai u takua me zëvëndëskryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimi. Ndërsa sot Lajçak në ditën e dytë të vizitës në Kosovë do të zhvillojë takim me liderët e opozitës. Lajmi.net mëson nga burimet e veta…