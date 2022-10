​Lajçak: Vazhdojmë diskutimet serioze me Kurtin për normalizimin e marrëdhënieve dhe çështjet aktuale të Dialogut

Ai përmes Tweet-it ka reaguar duke thënë se, bisedimet i vazhdova edhe në takimin me zv/kryeministrin e parë Besnik Bislimi.

“E mirëprita mundësinë për të vazhduar diskutimet e mia të hapura, të detajuara dhe serioze me kryeministrin Albin Kurti për normalizimin e marrëdhënieve dhe çështjet aktuale të Dialogut, veçanërisht energjinë dhe targat. Bisedimet i vazhdova edhe në takimin me zv.kryeministrin e parë Besnik Bislimi”, ka shkruar Lajçak.

I welcomed the opportunity to continue my open, detailed and serious discussions with PM @albinkurti today on normalisation of relations and current Dialogue issues, in particular energy and licence plates. Our talks were followed up in my meeting with First DPM @BislimiBesnik. pic.twitter.com/hyn6co7A3m

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) October 13, 2022