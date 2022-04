Lajçak u tregon shteteve të BE-së se sa i zbatoi marrëveshjet Kosova, aty është edhe Bislimi

Këtë, Lajçak e ka bërë të ditur me anë të një postimi në Twitter, shkruan lajmi.net.

Kjo ka ndodhur në një takim të Grupit Special për Normalizim në kuadër të MSA-së.

“Sot mbajtëm një takim të Grupit Special për Normalizim në kuadër të MSA-së së Kosovës. Ishte një mundësi e mirë për t’u dhënë shteteve anëtare të BE-së një pasqyrë të nivelit të zbatimit të marrëveshjeve të kaluara të Dialogut nga Kosova. Falenderoj Besnik Bislimin dhe ekipin e tij për prezantimet e tyre”, ka shkruar Lajçak. /Lajmi.net/

Today, we held a meeting of the Special Group on Normalisation under Kosovo’s SAA. It was a good opportunity to give EU Member States an overview of Kosovo’s level of implementation of past Dialogue agreements. I thank First DPM @BislimiBesnik and his team for their presentations pic.twitter.com/3JWgn8YSIH

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) April 5, 2022