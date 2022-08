Lajçak tregon se çfarë diskutoi me Kurtin dhe Osmanin sot Përfaqësuesi i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka dhënë detaje nga takimi me kryeministrin Albin Kurti me zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi. Në një postim në Twitter, diplomati sllovak ka thënë se në takim u diskutua rreth procesit të dialogut. “Me kryeministrin Albin Kurti dhe zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi ne patëm një bisedë të thellë rreth takimit…