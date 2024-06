Lajçak thotë se u pajtua me Vuçiqin për hapat e radhës në dialog – nuk jep detaje I dërguari i BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, gjatë qëndrimit të tij në Beograd ka zhvilluar vizitë me presidentin serb Aleksandar Vuçiq. Teksa ka ndarë pamje nga takimi me Vuçiqin, Lajçak thotë se me të u pajtua për hapat e ardhshëm në dialog. Lajçak shkruan se me Vuçiq kishte në “diskutim të hapur mbi…