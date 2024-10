​Lajçak thotë se këtë javë do të fokusohet në përgatitjen e takimit të kryenegociatorëve në Bruksel I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak ka deklaruar se këtë javë do të fokusohet në përgatitjen e takimit të radhës të kryenegociatorëve në Bruksel, të cilin ka theksuar se do të donte ta organizonte në javët në vijim. Lajçak ka shkruar në Facebook se ka vizituar Mal të Zi, ku ka…