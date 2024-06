“Lajçak të na sqarojë se a ka marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve Kosovë- Serbi” Bashkimi Evropian ka bërë me dije se një takimi i nivelit të lartë Kurti-Vuçiq do të mbahet më 26 qershor, në një përpjekje të re për të ringjallur procesin e dialogut dhe përmbylljen e një marrëveshjeje ndërmjet dy vendeve. Ditë më parë BE i ka zgjatur mandatin të dërguarit të saj, Miroslav Lajçak, deri në…