Lajçak takon raportuesin e Serbisë në BE: Flasin për gjendjen në veri të Kosovës dhe dialogun

Me të Lajçak ka folur për situatën në veriun e Kosovës, si dhe për dialogun Kosovë – Serbi.

”Patëm një diskutim të mirë me deputetin e Parlamentit EVROPIAN VladoBilcik. Folëm për situatën aktuale në veri të Kosovës, dialogun dhe zhvillimet më gjerë rajonale”, ka shkruar Lajçak.

Sllovakia është një nga pesë shtetet e Bashkimit Evropian që akoma nuk e kanë njohur Kosovën.

Po ashtu nga ky shtet vjen edhe emisari i BE-së, Miroslav Lajçak.

