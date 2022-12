Lajçak takohet me Vuçiq, tregon temat kyçe për të cilat u diskutua në Beograd Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak sot ka qëndruar në Serbi. Me këtë rast, Lajçak është takuar me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq. Kjo është bërë e ditur nga Lajçak, ku tha se me Vuçiq ka diskutuar për rrugën përpara në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve në mes dy vendeve. Lajçak po…