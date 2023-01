Lajçak takohet me Varhelyin, temë ishte dialogu

Përmes një shkrimi në Twitter, Lajçak ka bërë të ditur se është biseduar për dialogun, përcjell lajmi.net.

“Mirë që u takova me komisionerin @OliverVarhelyi sot. Ishte e dobishme të diskutohej Dialogu në kontekstin më të gjerë rajonal dhe synimet e Bashkimit Evropian për vitin 2023”, ka shkruar Lajçak./Lajmi.net/

Good to meet with Commissioner @OliverVarhelyi today. It was useful to discuss the Dialogue in the wider regional context and 🇪🇺 efforts for 2023. pic.twitter.com/iUYYMXuwA9

