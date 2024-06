Lajçak takohet me O’Brien, folën për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak është takuar me Jim O’Brien, Ndihmës Sekretari amerikan i Shtetit James O’Brien thotë se Shtetet e Bashkuara. Përmes një deklarimi në “X”, Lajçak tha se me O’Brien kanë folur për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. “Gjithmonë kam kënaqësi të mirëpres Jim O’Brien në Bruksel. Ne folëm për…