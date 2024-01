Lajçak takohet me këshilltarin e Macronit që ishte në Kosovë, flasin për dialogun

Ai ka shkruar se është mirënjohës për mbështetjen që Franca po ia jep dialogut të lehtësuar nga BE-ja.

“Sapo përfundova vizitën time të parë të vitit 2024, e cila më çoi në Paris të Francës. Pata takime shumë të dobishme dhe të rëndësishme në Quai d’Orsay dhe Élysée për t’u përgatitur për muajt në vijim. Mirënjohës për mbështetjen e fortë franceze për Dialogun e lehtësuar nga BE dhe punën time”, ka shkruar ai në platformën “X”.

Just wrapped up my first visit of 2024, which took me to Paris 🇫🇷. Had very useful and important meetings at the Quai d’Orsay and the Élysée to prepare for the months ahead. Grateful for the strong French support to the 🇪🇺-facilitated Dialogue and my work. pic.twitter.com/duZWjWbnfP

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) January 9, 2024