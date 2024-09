Lajçak takohet me këshilltarin e Macronit, pritet diskutimi për dialogun Kosovë-Serbi

“Gjithmonë kënaqësi të vizitoj Parisin! Patëm diskutime shumë të mira strategjike për situatën në dialog me Emmanuel Bonne, këshilltar diplomatik i presidentit francez dhe bashkëbisedues në Ministrinë e Jashtme të Francës”.

Lajçak tha se atje ka pasë shkëmbime edhe me “shoqërinë civile të Kosovës dhe Serbisë”.

Always a pleasure to visit Paris! Had very good strategic discussions on the situation in the Dialogue with Emmanuel Bonne, diplomatic adviser to 🇫🇷President and interlocutors of @francediplo_EN. Thanks to @ECFRWiderEurope, I also exchanged with civil society of Kosovo and Serbia pic.twitter.com/qiEjtBjf61

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 12, 2024